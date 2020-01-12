شكرا لقرائتكم خبر

الاستماع للموسيقى عبر الانترنت يصل إلى تريليون مرة في 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سان فرانسيسكو

أظهر التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة نيلسن ميوزيك وصول عدد مرات الاستماع إلى التسجيلات الموسيقية من خدمات البث الموسيقي حسب الطلب، مثل يوتيوب وسبوتيفاي وأمازون ميوزيك، إلى أكثر من تريليون تسجيل خلال العام الماضي، وذلك للمرة الأولى.

وبحسب التقرير فإن أغنية «أولد تاون رود» للمغني الأمريكي «ليل ناز إكس» تصدرت قائمة الأغاني الأكثر سماعا خلال العام الماضي، حيث تم سماعها عبر الخدمات الالكترونية أكثر 2.5 مليار مرة. كما كان العام الماضي عاما جيدا بالنسبة للمطرب بوست مالون، والذي تم سماع أغنيته «صان فلاور» أكثر من 1.5 مليار مرة. وضمت قائمة المطربين الأكثر سماعا خلال العام الماضي بيلي إيليش وتايلور سوفت وليزو.

وكان موقع يوتيوب الأكثر استخداما لسماع الموسيقى على مستوى العالم، بحسب نيلسن، في حين جاء موقع سبوتيفاي في المركز الثاني في أغلب الأسواق، بحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.