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تقنيات الذكاء الاصطناعي ترصد مشاغبي التواصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة أظهر باحثون في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتيك) بأمريكا إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة المحادثات التي تجرى على مواقع التواصل الاجتماعي، كوسيلة لرصد المشاغبين على الانترنت. ونقل الموقع الالكتروني «تيك إكسبلور» المتخصص في مجال التكنولوجيا، عن الباحث مايكل ألفاريز «هذه هي إحدى الأشياء التي أحبذها في معهد كالتيك، وهي إمكانية تجاوز الحدود وإيجاد صلات بين العلوم الاجتماعية وعلوم الكمبيوتر». وتتطلب عملية منع التحرش أو المشاغبات عبر مواقع التواصل سرعة رصد العبارات المسيئة عن طريق المتابعة المستمرة للتفاعلات.



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