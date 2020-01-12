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استبعاد الصافرة المحلية من كأس الملك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم استبعاد الحكام السعوديين من إدارة مباريات دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. Advertisements وينطلق دور الثمانية (ربع النهائي) اعتبارا من الخميس المقبل. وأكدت اللجنة أنها اعتمدت تكليف طواقم تحكيمية أجنبية لمواجهات الدور ربع النهائي من البطولة. وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مواجهات الدور ربع النهائي لن يتواجد فيها الحكم السعودي سوى في غرف تقنية الفيديو «فار»، وذلك لأهمية المباريات، وحسب الاتفاق المسبق بين اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام.



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