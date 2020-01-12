غارة أفغانية تقتل قياديا من طالبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - قندوز
ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أمس أن قياديا من حركة طالبان قتل في غارة جوية بإقليم قندوز شمال أفغانستان.
ونقلت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية عن الوزارة قولها في بيان إن القيادي «محب الله» كان مواطنا من باكستان، وتم استهدافه بينما كان يقود سيارته في منطقة «أمام صاحب» بإقليم قندوز.
ولم تقدم الوزارة المزيد من التفاصيل، ولم تعلق طالبان على الغارة الجوية.
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