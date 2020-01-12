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الكويت تدعم قوات التحالف العائدة من العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الكويت

أكدت مصادر مطلعة أن الكويت مستعدة لتقديم أي دعم لوجستي لقوات التحالف الدولي لمحاربة «داعش» الراغبة في العودة إلى أراضيها من الأراضي العراقية، عبر الكويت، سواء فيما يتعلق بتسهيلات الطيران أو تسهيلات نقل القوات.

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية في عددها الصادر أمس عن المصادر القول إن القوات التي عادت أخيرا عن طريق الأراضي الكويتية، وعبرت كـ»ترانزيت»، حصلت على كل الدعم والتسهيلات.

وعن التصعيد بين أمريكا وطهران، أوضحت المصادر أنه لم ينخفض ولم يزد، وما زالت المنطقة في دائرة القلق والخطر، مؤكدة أن كل الحذر والاحتياطات الأمنية متخذة من جميع الجهات المعنية في البلاد.