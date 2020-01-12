الأهلي يجمد صفقة حمدي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
استبعد نادي الأهلي فكرة إتمام صفقة انتقال حر من خلال التعاقد مع الظهير الأيمن السابق لفريق الزمالك المصري، التونسي الدولي حمدي النقاز (27 عاما) خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي في 31 يناير الحالي الموافق الجمعة.
ورغم اتفاق محامي النقاز أنيس بن ميم مع ما ذهب إليه الأهلي من استبعاد إتمام الصفقة، إلا أن مصادر أكدت اقتراب النادي من التعاقد مع اللاعب فيما تبقت خطوات أخيرة تحول دون الإعلان عنه رسميا.
وكان النقاز قد فسخ عقده مع الزمالك المصري بدعوى عدم حصوله على مستحقاته لمدة تجاوزت 4 أشهر، ورحل دون علم ناديه.
وتبحث إدارة الأهلي بتوصية من المدير الفني كريستيان جروس عن ظهير أيمن في ظل تراجع مستوى سعيد المولد وقلة خبرة بدلائه من اللاعبين الشباب.
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