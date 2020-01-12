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5 مواجهات بممتاز السلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ13 للدوري الممتاز لكرة السلة. ففي الأحساء يستضيف الفتح صاحب المركز الخامس برصيد 19 نقطة، الأهلي الذي يمتلك الرصيد نفسه ويحتل المركز الرابع. وفي مكة المكرمة يستضيف الوحدة الذي يحتل المركز الثامن برصيد 15 نقطة، أحد صاحب المركز الثالث برصيد 20 نقطة على صالة هيئة الرياضة. Advertisements فيما يستقبل الاتحاد المتصدر برصيد 23 نقطة مضيفه الأنصار صاحب المركز السابع برصيد 16 نقطة، وذلك على صالة هيئة الرياضة. ويستضيف النصر صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة الشروق، والذي يحتل المركز الأخير برصيد 12 نقطة على صالة هيئة الرياضة. وتستضيف صالة هيئة الرياضة في جدة مواجهة أبها والهلال، حيث يحتل أبها المركز التاسع برصيد 13 نقطة بينما يحتل الهلال المركز السادس برصيد 18نقطة.



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