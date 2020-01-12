شكرا لقرائتكم خبر

أبوظبي تستضيف السوبر المصري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ القاهرة تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي مباراة السوبر المصري لكرة القدم التي تجمع الأهلي بصفته بطل الدوري للنسخة الأخيرة مع الزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل. وستقام مباراة القمة بالدوري المصري في 24 فبراير بعد مباراة السوبر.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر أبوظبي تستضيف السوبر المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.