أبوظبي تستضيف السوبر المصري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ القاهرة
تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي مباراة السوبر المصري لكرة القدم التي تجمع الأهلي بصفته بطل الدوري للنسخة الأخيرة مع الزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل.
وستقام مباراة القمة بالدوري المصري في 24 فبراير بعد مباراة السوبر.
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