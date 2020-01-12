إغلاق 7 محطات وقود مخالفة بالخفجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام
أغلقت بلدية محافظة الخفجي عددا من محطات الوقود على الطريق الإقليمي وفي المحافظة، وذلك استنادا للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة والأنظمة والتعليمات والتقيد بها.
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني أنه نتج خلال الحملة إغلاق جزئي لـ7 محطات بنسبة 50% من مضخات الوقود، لعدم تطبيقها الأنظمة والتعليمات من خلال تطويرها ورفع مستواها، حيث جرى زيارة 32 محطة داخل وخارج المحافظة، والتأكيد عليها بتطبيق لائحة المحطات؛ ومراكز الخدمة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتركيب شاشة توضيحية توضح أسعار الوقود.
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