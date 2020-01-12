60 قتيلا ومصابا في المظاهرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أفادت وسائل إعلام عراقية أمس نقلا عن مصدر أمني بارتفاع حصيلة المصادمات قرب مبنى جامعة واسط إلى 59 مصابا، بينهم 48 عنصرا في الشرطة.
وأفاد ناشطون مدنيون بتجدد الاشتباكات بينهم وبين القوات الأمنية، كما أكدت المعلومات سقوط قتيل وعدد من الجرحى، بعد أن استخدمت القوات الحكومية القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي.
وأفاد الناشطون بأن المحتجين قطعوا طرقات رئيسة وجسورا، وأظهر مقطع فيديو وقوع مصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط المدينة.
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