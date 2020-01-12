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60 قتيلا ومصابا في المظاهرات

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60 قتيلا ومصابا في المظاهرات
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أفادت وسائل إعلام عراقية أمس نقلا عن مصدر أمني بارتفاع حصيلة المصادمات قرب مبنى جامعة واسط إلى 59 مصابا، بينهم 48 عنصرا في الشرطة.

وأفاد ناشطون مدنيون بتجدد الاشتباكات بينهم وبين القوات الأمنية، كما أكدت المعلومات سقوط قتيل وعدد من الجرحى، بعد أن استخدمت القوات الحكومية القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي.

وأفاد الناشطون بأن المحتجين قطعوا طرقات رئيسة وجسورا، وأظهر مقطع فيديو وقوع مصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط المدينة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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