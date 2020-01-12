750 مخالفة شوهت المشهد الحضري بالقطيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القطيف
رصدت بلدية محافظة القطيف خلال الأسبوع الماضي نحو 750 مخالفة ضمن حملة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، ومنع مظاهر التلوث البصري في شوارع وأحياء المحافظة، وذلك ضمن حملاتها المكثفة لتحسين المشهد الحضري.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المكلف المهندس ناصر آل ظفر أن الفرق الرقابية الميدانية عالجت 363 مخالفة من تلك المخالفات، مبينا أن الرصد الميداني ينفذ عبر ثلاث خطوات متصلة، وهي «الرصد والإبلاغ و المتابعة».
ولفت إلى أن من أبرز المخالفات التي تمت معالجتها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء ودراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية.
وأكد آل ظفر أن الجولات الميدانية ستستمر إلى حين إزالة ومعالجة جميع المظاهر والملاحظات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وفرض العقوبات على المخالفين وفق لائحة الجزاءات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، مثمنا تعاون أهالي المحافظة في منع مظاهر التلوث البصري بالمحافظة.
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