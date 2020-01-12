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الطلاب يهتفون: الموت للولي الفقيه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تظاهر مئات الطلاب مجددا أمس، خارج جامعة في طهران ورددوا هتافات مناهضة للسلطات العليا.

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ونقلت وكالة رويترز للأنباء مظاهرات تهدد الحرس الثوري، للمحتجين، ووصف علي شيرازي، ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، المحتجين «بالتبعية لأميركا وإسرائيل».

وجاءت مظاهرات جامعة طهران، بعد انطلاق تظاهرات طلابية أمام جامعة أمير كبير، وذكرت وكالة فارس أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص.

وعلت الهتافات المنددة بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، والسلطات، وطالب المحتجون، المرشد بالرحيل، وهتفوا «النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر»، و»الموت للولي الفقيه»، و»قاتل وحكمه باطل»، وفق مواقع إيرانية.