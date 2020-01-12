شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
تظاهر مئات الطلاب مجددا أمس، خارج جامعة في طهران ورددوا هتافات مناهضة للسلطات العليا.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء مظاهرات تهدد الحرس الثوري، للمحتجين، ووصف علي شيرازي، ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، المحتجين «بالتبعية لأميركا وإسرائيل».
وجاءت مظاهرات جامعة طهران، بعد انطلاق تظاهرات طلابية أمام جامعة أمير كبير، وذكرت وكالة فارس أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص.
وعلت الهتافات المنددة بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، والسلطات، وطالب المحتجون، المرشد بالرحيل، وهتفوا «النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر»، و»الموت للولي الفقيه»، و»قاتل وحكمه باطل»، وفق مواقع إيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الطلاب يهتفون: الموت للولي الفقيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.