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فريق تحقيق أوكراني للطائرة المنكوبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس إن فريق خبراء من بلاده سيعمل على فحص وإعادة تركيب أجزاء الطائرة المحطمة التي أسقطتها إيران «بالخطأ» الأربعاء الماضى.

وأوضح زيلينسكي في كلمة متلفزة نقلت عنها وكالة بلومبيرج للأنباء أن الفريق سيحاول الوقوف على ملابسات الحادث والتعرف على ما حدث للطائرة تحديدا، وأكد على الحاجة إلى تحديد هويات جثث الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم، وإعادتها إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ليعتذر له رسميا عن حادث إسقاط طائرة الركاب، وجاء في بيان صدر عن مكتب زيلينسكي «اعتذر روحاني نيابة عن الجانب الإيراني عن المأساة التي أودت بحياة 176 شخصا».