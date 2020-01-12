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خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء اليابان ويقيم مأدبة غداء تكريما له

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، كما كان في استقباله أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، وأجريت له مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

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بعد ذلك صافح رئيس وزراء اليابان مستقبليه، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين كبار المسؤولين اليابانيين المرافقين لرئيس وزراء اليابان خلال زيارته الحالية للمملكة، ثم صحب شينزو آبي إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح الأمراء وكبار المسؤولين، ثم أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لرئيس وزراء اليابان.

حضر الاستقبال، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والمستشار بالديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن سعد بن عبدالله، والأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن بندر بن عبدالعزيز.