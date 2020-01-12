خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من ملك البحرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، خلال استقبال خادم الحرمين له أمس.
ونقل آل خليفة لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير ملك البحرين، فيما حمله الملك سلمان تحياته وتقديره لملك البحرين.
حضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.
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