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جسر الملك فهد يسجل أعلى إحصائية يومية بـ131 ألف مسافر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

سجلت جوازات جسر الملك فهد أمس الأول أعلى إحصائية عبور للمسافرين منذ افتتاح الجسر، والتي بلغت 131,177 مسافرا، فيما بلغت أعلى إحصائية يومية سابقة 129,437 مسافرا، والتي كانت السبت 29/8/1440.

وأوضح المتحدث الرسمي في جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي، أن حركة عبور المسافرين تميزت بالانسيابية والسلاسة بفضل الله ثم لجهود العاملين بجوازات جسر الملك فهد، والتعاون القائم بين الجهات ذات العلاقة بالجسر والتعامل وفق الخطط المعدة مسبقا، والتي تضمنت فتح جميع المسارات والكونترات والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات دون الإخلال بالجوانب الأمنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف.