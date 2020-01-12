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63 آلية لغسيل سجاد وساحات المسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

أكد مدير إدارة التطهير برئاسة المسجد النبوي خالد الرحيلي أن المعدات التي يكون التطهير بها داخل المسجد النبوي من غسل الأرضيات الداخلية بمعدل ثلاث مرات، تبلغ 18 معدة غسيل مزودة بالمطهرات والمعطرات اللازمة لجميع أرجاء الحرم والتوسعات بما فيها السطح، إضافة إلى كنس السجاد وإزالة ما يعلق به من لواصق للحرم القديم بمعدل ست مرات، إلى جانب نظافة شبك الحجرة الشريفة الشرقي والغربي أسبوعيا.

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وأشار إلى توفير وتأمين مواد صديقة للبيئة تستخدم لنظافة وتطهير المسجد النبوي بدلا من المواد الكيميائية في عموم المواقع، وأيضا تطييب وتعطير التوسعات داخل المسجد النبوي بما فيها الأقسام النسائية من خلال فتحات التكييف الموجودة على الأعمدة باستخدام 20 فواحة.

وأفاد الرحيلي بأن وحدة خدمات إفطار الصائمين تقوم بمتابعة ترتيب وتنظيم السفر داخل الحرم والتوسعات، وذلك من خلال إصدار التصاريح لمقدم الخدمة بعد التأكد من مناسبة الموقع لفرد سفر الإفطار به وتطبيقه للشروط المحددة لهذه الخدمة، مبينا أن عدد التصاريح المصدرة بما فيها رمضان المبارك بلغ 3200 تصريح لتقديم خدمة الإفطار، إضافة إلى 45 تصريحا لتقديم خدمة الأطعمة في غير أيام الصيام.

وأبان أن من أعمال إدارة التطهير أيضا متابعة غسل الأرضيات في ساحات المسجد النبوي والمرافق التابعة لها بواسطة معدات الغسيل المزودة بالمطهرات والمعطرات اللازمة بمعدل ثلاث مرات يوميا يمكن زيادة ذلك عند الحاجة، حيث تبلغ المعدات 25 معدة تزيد وقت الذروة لتصل إلى 45 معدة لرفع المخلفات من عموم الساحات من خلال الحاويات المخصصة.