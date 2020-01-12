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39 ألف وكالة الكترونية لكبار السن في أماكن إقامتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أصدرت كتابات العدل المتنقلة نحو 39 ألف وكالة الكترونية منذ انطلاقها قبل أكثر من سنتين، مقدمة خدماتها التوثيقية لكبار السن والمرضى ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة في 25 مدينة من مختلف المناطق، إضافة إلى الخدمات الخاصة بالجنود المرابطين في الحد الجنوبي.

وكشفت إحصاءات صادرة عن وزارة العدل ارتفاعا في معدل الإنجاز الخاص بعدد الوكالات الصادرة وعدد المستفيدين، حيث شهد العام 1440هـ ارتفاعا بنسبة 154% مقارنة بالعام 1439هـ، الذي سجل ارتفاعا في معدل الإنجاز بنسبة 97% مقارنة بالعام 1438هـ، فيما ارتفع معدل الإنجاز خلال الربع الأول من 1441هـ بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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ونفذت الوزارة من خلال هذه الخدمة، التي يقدمها 73 كاتب عدل، نحو 39 ألف عملية للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقار كتابات العدل من كبار السن «70 سنة أو أكثر»، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، حيث يأتي كاتب العدل ليقدم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوفرة، وتقدم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.

وتأتي مبادرة «كتابات العدل المتنقلة» دعما لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتعد خدمة كتابات العدل المتنقلة إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، والتي وصلت إلى 25 مدينة هي الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل، عرعر، سكاكا، حائل، نجران، جازان، الباحة، الطائف، حفر الباطن، ينبع، الخرج، الرس، إضافة إلى الحد الجنوبي لخدمة المرابطين.

ويمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية؛ ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة؛ الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها.