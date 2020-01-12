شكرا لقرائتكم خبر عن نصر الله: قاسم سليماني قدم لدول الخليج معروفا لم يقدمه أحدا من قبله.. وأقام علاقات مميزة ومختلفة.. وعليها أن تجازيه بفعل هذا الأمر! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبرالأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن على دول الخليج أن تشكر القائد الراحل لـ "فيلق القدس" للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، لدوره في الحرب على "داعش".

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وقال نصر الله، في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، في "ذكرى أسبوع شهداء محور المقاومة"، إن سليماني بادر إلى المجيء إلى لبنان فور تسلمه مسؤوليته في الحرس الثوري واستطاع أن يؤسس مع قيادة "حزب الله" لـ "علاقة مختلفة ومميزة ومتينة".

واعتبر أن سليماني كان شريكا كاملا في تحرير لبنان في 25 مايو 2000، وكان دائما "إلى جانب المقاومة في لبنان".

وشدد نصر الله على أن "المقاومة اليوم تستطيع أن تصنع توازن ردع وأن تحمي لبنان"، مشيرا إلى أن "العدو ينظر إليها كتهديد كياني ووجودي".

كما شدد الأمين العام لـ "حزب الله" على أن كل دول المنطقة، بما في ذلك بلدان الخليج العربية، يجب عليها أن تشكر سليماني و"الحشد الشعبي" العراقي ونائب قائده الراحل، أبو مهدي المهندس، لأنهم حفظوا الأمن والاستقرار بدورهم في هزيمة "داعش"، على حد تعبيره.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية