شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد يستفز العمانيين برسالة مفاجئة إلى السلطان الجديد هيثم بن طارق .. شاهد ما ورد فيها وكيف جاءه الرد؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت برقية العزاء التي أرسلها رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى سلطان عُمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد امس ، السبت، قدم له من خلالها تعازيه بوفاة السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، باستفزاز للعمانيين وأثارت جدلا واسعا بين النشطاء.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العُمانية على حسابها الرسمي بتويتر، فقد نقلت رئاسة النظام السوري فحوى البرقية التي بعثها الأسد لـ بن طارق وعبر فيها عن “أحر التعازي” باسمه وباسم الشعب السوري للعُمانيين بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.

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بشار الأسد يستفز العمانيين برسالة مفاجئة إلى السلطان الجديد هيثم بن طارق .. شاهد ما ورد فيها وكيف جاءه الرد؟!



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وأكد الأسد في البرقية أن السلطان الراحل “قاد سلطنة عُمان في مسيرة نهوضها وازدهارها، وتمكن بكثير من الحكمة والحنكة من خلق موقع متميز لها بين الدول العربية وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وفي التعليقات هاجم العديد من النشطاء رئيس النظام السوري بشار الأسد المتهم بارتكاب جرائم حرب في حق شعبه، وتسبب في إبادة السوريين وتهجيرهم وتدمير البلاد.