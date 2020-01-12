السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة حائل المساعد يدشن البرامج التدريبية للمفتشين في تعداد السعودية



حائل 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

دشن وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري في قاعة المحاضرات بمستشفى السعودي الألماني بحائل اليوم, البرامج التدريبية للمفتشين في تعداد

وبدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم, ثم ألقى المطيري كلمة نوه فيها بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للبرامج التنموية المرتكزة على المعلومات الشاملة والدقيقة وحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وسمو نائبه لكل مايسهم في تنمية المنطقة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 , مبدياً تفاؤله بتحقيق مستويات أداء أعلى من قبل فرق التعداد والمفتشين هذا العام.

ثم ألقى مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة حائل إبراهيم بن عبدالعزيز المطير كلمة أعرب خلالها عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم, الذي يجده الفرع من سموهما, منوهاً بالدعم المستمر والمتابعة الدائمة من وكيل إمارة المنطقة ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية, مشيراً إلى أهمية البرامج التدريبية وانعكاسها على نجاح مراحل التعداد.

إثر ذلك انطلقت البرامج التدريبية النظرية والعملية المتنوعة بمشاركة عدد من المختصين.

// انتهى //

18:35ت م

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حائل 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسدشن وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري في قاعة المحاضرات بمستشفى السعودي الألماني بحائل اليوم, البرامج التدريبية للمفتشين في تعداد السعودية 2020 , الذي يستمر خمسة أيام.وبدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم, ثم ألقى المطيري كلمة نوه فيها بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للبرامج التنموية المرتكزة على المعلومات الشاملة والدقيقة وحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وسمو نائبه لكل مايسهم في تنمية المنطقة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 , مبدياً تفاؤله بتحقيق مستويات أداء أعلى من قبل فرق التعداد والمفتشين هذا العام.ثم ألقى مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة حائل إبراهيم بن عبدالعزيز المطير كلمة أعرب خلالها عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم, الذي يجده الفرع من سموهما, منوهاً بالدعم المستمر والمتابعة الدائمة من وكيل إمارة المنطقة ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية, مشيراً إلى أهمية البرامج التدريبية وانعكاسها على نجاح مراحل التعداد.إثر ذلك انطلقت البرامج التدريبية النظرية والعملية المتنوعة بمشاركة عدد من المختصين.// انتهى //18:35ت م0183

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