السعودية اليوم / الأحوال المدنية المتنقلة في منطقة مكة المكرمة تقدم خدماتها في 8 مواقع



مكة المكرمة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في 8 مواقع ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة , وحملة (هويتي انتمائي) والتي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في محافظة الكامل ومحافظة ميسان ومحافظة أضم لمدة يوم واحد لكل موقع, ومركز قيا لمدة يومين , فيما تقدم خدماتها للنساء والرجال لذوي الشهداء في محافظة جدة لمدة يوم واحد،فيما تقدم الخدمة ليوم الاثنين للرجال في مقر الخطوط

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين من خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

الجدير بالذكر، أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

// انتهى //

18:08ت م

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مكة المكرمة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في 8 مواقع ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة , وحملة (هويتي انتمائي) والتي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في محافظة الكامل ومحافظة ميسان ومحافظة أضم لمدة يوم واحد لكل موقع, ومركز قيا لمدة يومين , فيما تقدم خدماتها للنساء والرجال لذوي الشهداء في محافظة جدة لمدة يوم واحد،فيما تقدم الخدمة ليوم الاثنين للرجال في مقر الخطوط السعودية لمدة يوم واحد،وتختتم زيارتها يوم الخميس بتقديم الخدمة للنساء في محافظة بحره لمدة يوم واحد.وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين من خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".الجدير بالذكر، أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.// انتهى //18:08ت م0177

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.