السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل مدير مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية



حفر الباطن 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن بمكتبه بالمحافظة اليوم، مدير مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية الدكتور همام الحارثي والوفد المرافق له ، ومشرف بيت الأبناء بحفرالباطن حسين الشمري .

وجرى خلال الاستقبال استعراض مهام ودور مؤسسة إخاء في المحافظة، وأعرب سموه عن شكره وتقديره للمسئولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وللقائمين على الجمعية على اهتمامهم بهذه الشريحة الغالية في المجتمع.

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18:03ت م

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