

الجزائر 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

أوقفت وحدات من الجيش وحرس السواحل الجزائريين 123 شخصًا بين مهربين ومهاجرين، في عمليات مختلفة بالعديد من المدن الجزائرية .

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحداتها بمحافظة تمنراست أوقفت 47 مهربًا في عمليات مختلفة، وصادرت منهم سيارة رباعية الدفع و 11 مولدًا كهربائيًا و 6 مطارق ضغط، إضافة إلى مواد ومعدات تفجير، في حين حجزت وحدات عسكرية أخرى بمحافظة تبسة 6 شاحنات محملة بمادتي النحاس والحديد .

وأضاف أن حرس السواحل بمدن وهران وعنابة وتلمسان وتيارت وبشار وخنشلة وتبسة أوقفوا 76 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، بينهم 27 مهاجرًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وسط البحر وهم يستعدون للإبحار خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.

وأشارت نفس المصادر إلى أن وحدات من الجيش قبضت على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة تبسة جنوب الجزائر.

// انتهى //

17:30ت م

0166





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إيقاف 123 شخصًا بين مهربين ومهاجرين والقبض على إرهابي بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.