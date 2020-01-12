السعودية اليوم / إيقاف 46 مهاجرًا غير شرعي بتونس



تونس 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

أوقفت وحدات من الأمن التونسي 46 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة بمدن بنزرت وتونس وصفاقس وجبنيانة .

وأفاد بيان لوزارة الداخلية اليوم، أن المهاجرين تم القبض عليهم على متن مركبي صيد بحري، كانوا بصدد الاستعداد لاجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقًا من سواحل تلك المدن، لافتًا إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم بتهمة تكوين وفاق يهدف إلى الهجرة غير شرعية.

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17:27ت م

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