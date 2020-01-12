السعودية | وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية مملكة تايلند

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية مملكة تايلند والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية مملكة تايلند دون برامودويناي والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بإلاضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال ، وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.
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