شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليابان يغادر الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس غادر الرياض اليوم , دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له متوجهاً إلى العلا .

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ومندوب عن المراسم الملكية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | رئيس وزراء اليابان يغادر الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.