شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الياباني يغادر الرياض متوجهاً إلى العلا والان نبدء بالتفاصيل

غادر الرياض اليوم , دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له متوجهاً إلى العلا . وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ومندوب عن المراسم الملكية.

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