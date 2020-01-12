ابن حثلين ينعى الدوسري صاحب المركز الرابع في المجاهيم

2020-01-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين، أحد ملاك الإبل الذي وافته المنية أمس.

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وقال ابن حثلين : ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى مالك الإبل شليح بن سلمان الدوسري الذي وافته المنية أمس وكان مشاركًا في فئة سيف الملك في لون المجاهيم وحقق المركز الرابع أسال المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويحسن عزاء ذويه ومحبيه.

يذكر أن الدوسري حقق المركز الرابع فيما حقق الأمير خالد بن عبدالرحمن بن خالد جائزة سيف الملك فئة مجاهيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يوم 5 يناير الجاري.

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