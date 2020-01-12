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تنبيه من السفارة في الفلبين بعد ثوران بركان تال

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2020-01-12

تنبيه من السفارة في الفلبين بعد ثوران بركان تال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت السفارة في الفلبين أنه تم إغلاق مطار مانيلا الدولي حتى إشعار آخر، بسبب ثوران أدخنة بركان تال.

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ودعت السفارة المواطنين المتواجدين في العاصمة الفلبينية إلى التواصل معها عند الضرورة على أرقامها الموضحة بعد.

وكان المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل رفع مستوى التأهب في بركان تال إلى المستوى الثاني ما يشير إلى أن هناك احتمالًا لوجود مواد منصهرة ربما تؤدي أو لا تؤدي إلى ثوران البركان.

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