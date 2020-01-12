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2020-01-12 تنبيه من السفارة في الفلبين بعد ثوران بركان تال متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت السفارة السعودية في الفلبين أنه تم إغلاق مطار مانيلا الدولي حتى إشعار آخر، بسبب ثوران أدخنة بركان تال. Advertisements ودعت السفارة المواطنين المتواجدين في العاصمة الفلبينية إلى التواصل معها عند الضرورة على أرقامها الموضحة بعد. وكان المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل رفع مستوى التأهب في بركان تال إلى المستوى الثاني ما يشير إلى أن هناك احتمالًا لوجود مواد منصهرة ربما تؤدي أو لا تؤدي إلى ثوران البركان. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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