شكرا لقرائتكم التجارة تعلن تصحيح 1,823 مركبة فورد Ecosport ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-12 التجارة تعلن تصحيح 1,823 مركبة فورد Ecosport لوجود خطأ في نوع الوقود متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت وزارة التجارة عن حملة تصحيح 1,823 مركبة فورد Ecosport من موديلات عام 2016 وحتى 2019. وقالت التجارة إن ذلك لوجود خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك (بنزين 95) عن (بنزين 91) ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في دليل المالك، والاستفادة من تمديد فترة الضمان على حسب سنة الموديل. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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