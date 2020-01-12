بعد التسعيرة الجديدة للشعير .. مؤسسة الحبوب تدعو للإبلاغ عن المخالفين

2020-01-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت المؤسسة العامة للحبوب الجميع إلى الإبلاغ عن أي زيادة في سعر الشعير غير تلك التي تم الإعلان عنها أمس.

وقالت المؤسسة في بيان لها : ندعو جميع العملاء إلى التواصل مع مركز البلاغات في وزارة التجارة والاستثمار على

الرقم (1900) أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت (هنا) للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بوفرة الشعير في الأسواق أو مخالفة السعر المحدد في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة والمقدر بـ 44 ريال +ضريبة القيمة المضافة.

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وكانت المؤسسة العامة للحبوب أعلنت أمس تعديل سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم في جميع نقاط البيع بمناطق المملكة كافة، بدءًا من اليوم الأحد 17/ 5/ 1441هـ.

وأوضحت المؤسسة أنه إنفاذًا للقرارات المنظمة تم إعادة توجيه اعتمادات الإعانات الزراعية ضمن البرنامج التنفيذي لإعادة توجيه الدعم لمدخلات الأعلاف، بما فيها الشعير، وصرفها بشكل مباشر للمستحقين.

وأضافت أنه تم البدء بإيداع قيمة الإعانة في حسابات صغار مُربِّي الماشية بشكل شهري بدءًا من شهر صفر 1441هـ، الموافق أكتوبر 2019م، بمبلغ إجمالي بحدود (30) مليون ريال شهريًّا، وزيادة قيمة الإعانة الشهرية لصغار مُربِّي الماشية بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 6/ 5/ 1441هـ الموافق 1/ 1/ 2020م؛ لتبلغ بحدود (80) مليون ريال، تم صرفها لأكثر من (61000) مستفید (مواطن ومواطنة).

وحددت المؤسسة العامة للحبوب سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم بما لا يتجاوز (44 ريالًا + ضريبة القيمة المضافة) في جميع نقاط البيع من التاريخ المحدد.

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