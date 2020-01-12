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مستشفيات السعودي الألماني تحتفي بنجاحات 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني عن أبرز إنجازاتها خلال عام 2019 تحت قيادة رئيسها مكارم بترجي، الذي يعمل على تجديد وتعزيز مكانة المجموعة كعلامة تجارية مضى على تأسيسها 30 عاما.

وترسيخا لمكانتها وحضورها في السوق، أطلقت المجموعة سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى إعادة تحديد معاييرها في تقديم الرعاية الصحية في السوق. كما اتخذت المجموعة تدابير تضمن سرعة وسهولة تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، والمصممة لتلبية احتياجات المرضى بالكامل.

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ونظرا لكونها معروفة ببرنامجها للأطباء الدوليين الزائرين، الذي يهدف إلى توفير خدمات رعاية صحية دولية في السوق المحلية، قامت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني بتنظيم أكثر من مائة زيارة لأهم الأطباء من ألمانيا وغيرها من الدول، وذلك لتقديم العلاج للمرضى ضمن مستشفياتها في المنطقة، وإجراء مئات الاستشارات والعمليات الجراحية الناجحة، بما في ذلك إجراء أول عملية جراحية ثورية في المنطقة، وهي عملية التحفيز العميق للدماغ لعلاج المصابين بالشلل الرعاش (مرض باركنسون).

وقال بترجي «نعمل بشكل متواصل على ابتكار طرق مختلفة لخدمة المجتمع بشكل أفضل، حيث تتمثل أولويتنا في تزويد المجتمع المحلي بخدمات الرعاية الصحية الدولية عالية الجودة دون الحاجة للسفر لتلقي العلاجات في الخارج. ولتحقيق ذلك، عمدنا إلى استقدام خبرات طبية عالية المستوى، بالإضافة إلى دمج أحدث التقنيات الطبية في خدماتنا، فضلا عن اعتماد أعلى المعايير الأخلاقية والرعاية الشخصية».

وأضاف بترجي «نتيجة لجهودنا المركزة تقدمنا 31 نقطة على سلم خدمات المرضى المنومين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تحسن ترتيبنا في خدمات الطوارئ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير، حيث أصبحنا ضمن أفضل 6% من المستشفيات في دول المجلس في هذا المجال. وسنواصل العمل بجد من أجل مواصلة تعزيز ترتيبنا في جميع مجالات الخدمات الطبية، وتوفير خدمات رائدة في الرعاية الصحية».