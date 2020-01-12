شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط مسابقة " نخبة النخبة" بمهرجان الإبل والان نبدء بالتفاصيل

أكد سمو الأمير خالد بن سلمان بن محمد رئيس لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اكتمال الاستعدادات لإنطلاقة مسابقة 20 نخبة النخبة، مشددا على أهمية أن يكون اللون صافيا، بحيث لن يقبل اي لون مزيج بين لونين.

وقال:" من الشروط أيضا يجب أن تكون الفرديات المتواجدة سبق لها المشاركة في النسخة الحالية من المهرجان، وأن لا تكون مجدعة"، وأردف:" نتمنى من الجميع التعاون، والحضور من الساعة السادسة والنصف صباحاً إلى السابعة والنصف صباحاً عبر البوابة 1، على أن يحضر المالك ومعه عامل أو أثنين بالكثير لتقليد حلاله بالأرقام من 1 إلى 20 حسب الأجمل والأجمل، وسنقدم لهم المساعدة من خلال العمالة المتواجدة في المهرجان".

وعن آلية التحكيم قال سموه :" اتضحت الصورة الآن في أعداد المشاركين في الشعل والصفر والتي ستعرض غدأ الأثنين، وسيكون التحكيم وفق المستويات والتقييم بدرجات متفاوتة ومختلفة للمجموعة، ويجب على المالك أن يكون لديه خلفية فيوضع الأقوى من حلاله في المقدمة"

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وأوضح الأمير خالد أنه تناقش مع لجان التحكيم من أجل الوصول لآلية تحقق أدق مستوى، وقال:" مسابقة النخبة هي مسابقة فرديات ولا تُؤخذ بمعيار مسابقة الجمل، ووجدنا أن أنسب طريقة هي مقارنة كل رقم بمقابله في المنافسين الاخرين , وإذا كان لدينا ثلاثة ملاك متنافسين، يرقم كل مالك إبله من 1 إلى 20 بحيث يبدأ بإعطاء الرقم 1 لأفضل فردية يراها، ورقم 2 للأقل منها حسب وجهة نظره وهكذا حتى الرقم 20، بعدها يتم إدخال الفرديات التي تحمل الرقم واحد من المنافسين الثلاثة، وتمنح لجان التحكيم كل فردية تقيّما معينا فمثلا أًعطيت واحدة 60 درجة والثانية 59 والثالثة 58، يأتي الدور على الفرديات التي تحمل الرقم اثنين ويتم تقيمها ومنحها درجات أقل من التي منحت للتي تحمل الرقم واحد، كـ 57 و 56 و 55 وهكذا مع بقية الأرقام من 3 إلى 20 وفي نهاية المطاف يفوز من حصد أعلى رصيد من الدرجات"

وكشف سمو رئيس لجنة التحكيم أن ترك المالك ترقيم إبله بنفسه يعدّ كنوع من المشاركة في التحكيم، حتى لا يأتي من يقول (تم وضع فرديتي مع أخرى تفوقها).

وحول إذا كان هنالك تقييم موحد وهل للسن دور في الفصل قال الأمير خالد:" الزين يفرض نفسه في الدق والجل، أما كبيرة السن فبالتأكيد كبر السن يؤثر عليها، أما الدق والجل فلا يؤثر عليها سنها بقدر ما يؤثر زينها"