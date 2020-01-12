شكرا لقرائتكم خبر عن حرم رئيس وزراء اليابان تشيد برعاية الحكومة لذوى الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

زارت حرم رئيس وزراء اليابان أكييه آبي اليوم، جمعية الأطفال المعوقين بالرياض، حيث كان في استقبالها معالي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن السويلم، وأعضاء المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بن فهد، وسلمان السديري وحمد الشويعر والدكتورة ماجدة بيسار.

وقامت حرم رئيس الوزراء الياباني والوفد المرافق لها ، بجولة على الأقسام والوحدات المتخصصة للجمعية اصطحبهم فيها المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي، حيث اطلعت على خدمات قسمي التعليمي والطبي ، والتجهيزات الحديثة التي تم إدراجها ضمن خطط الجمعية للارتقاء بجميع البرامج المقدمة للأطفال المعوقين، كما قامت أكييه آبي بتجربة برنامج الكرسي الذي يحكي المعاناة التي يجدها المعوق في حياته اليومية.

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وأشادت حرم رئيس وزراء اليابان بالعناية الفائقة من قبل حكومة المملكة للأطفال ذوي الإعاقة، والتي تمثلت في الرعاية الشاملة التي تقدمها جمعية الأطفال المعوقين لمنسوبيها من أجل إعادة تأهيلهم صحياً وتعليمياً.

وقالت "من الواضح أن ما حققته جمعية الأطفال المعوقين يضاهي ما يقدم في بلدان عدة، ونحن سعداء بهذه الزيارة التي شاهدنا من خلالها التقدم الكبير في القسمين الطبي والتعليمي، ولعل الأرقام التي اطلعنا عليها تؤكد بأن العمل يقوم وفق أسس وضوابط علمية، وأتمنى أن نوفق في إبرام العديد من الاتفاقيات من أجل رفع مستوى العلاج التأهيلي للأطفال في المملكة وكذلك في اليابان".

وفي ختام زيارة حرم رئيس وزراء اليابان للجمعية قامت بتدوين كلمة في سجل الزيارات الرسمية للجمعية، وقدم الدكتور السويلم هدية لضيفة الجمعية عبارة عن لوحة فنية من إبداع أطفال الجمعية الموهوبين.