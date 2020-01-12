شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول للكادر النسائي لكلية الملك فهد والأحوال المدنية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية للكادر النسائي على رتبة (جندي).

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.

كما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي لوكالة الأحوال المدنية للكادر النسائي على رتبة (جندي أول - جندي).

ودعت إلى معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) من خلال الرابط التالي www.jobs.sa.