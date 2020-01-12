شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره التايلندي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية مملكة تايلند دون برامودويناي والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بإلاضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال ، وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.