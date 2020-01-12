فرحان وآبي يبحثان بالرياض القضايا الإقليمية والدولية

استقبل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بمقر إقامته في الرياض، الأحد، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.





وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحث ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

وبحسب الوكالة، بحث الجانبان التعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





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ومساء السبت، وصل شينزو آبي، إلى الرياض، في أولى محطات جولة خليجية تستغرق 5 أيام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، كان في استقباله عدد من مسؤولي منطقة الرياض، بالإضافة لوزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري.

ومن المقرر أن تشمل جولة رئيس الوزراء شينزو آبي زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.





وتهدف الزيارة للتخفيف من حدة التوتر الذي يشهده الشرق الأوسط منذ مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا في غارة أمريكية.

وكانت حكومة آبي، قررت أواخر الشهر الماضي إرسال قوات بحرية إلى الشرق الأوسط للمساعدة في ضمان أمن ملاحة السفن.

وستكون مهمة البحرية اليابانية لمدة عام وتستهدف جمع المعلومات الاستخباراتية والمساعدة في ضمان سلامة السفن في ممر رئيسي لشحن النفط.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتصاعد فيه القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.