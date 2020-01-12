القحطاني يحتفظ ببيرق المؤسس في ختام منافسات الوضح

2020-01-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

توج عمير فهد شنار القحطاني ببيرق المؤسس للون الوضح عقب حصوله على المركز الأول اليوم الأحد في ختام منافسات (جمل) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليًا بالصياهد.

وشهدت المسابقة تنافسًا مثيرًا بين 11 منقية شاركت في فئة 100 بيرق المؤسس، وحصل حمد راجح فهيد العجمي على المركز الثاني، وجاء سالم عبدالله مطر البقمي في المركز الثالث، والكويتي محمد ناصر علي الشهري في المركز الرابع وفراج محمد فراج الدهيمان السبيعي في المركز الخامس.

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وكانت مسابقات الوضح انطلقت أمس الأول الجمعة من خلال منافسات شلفا ولي العهد، وأقيمت السبت منافسات سيف الملك، وشهدت منافسات اليوم حضورًا جماهيريًا كبيرًا حضر منذ وقت مبكر لمساندة الملاك المشاركين.

الفائزون في فئة جمل 100 (بيرق المؤسس – وضح)

1- عمير فهد شنار القحطاني

2- حمد راجح فهيد العجمي

3- سالم عبدالله مطر البقمي

4- الكويتي محمد ناصر علي الشهري

5- فراج محمد فراج الدهيمان السبيعي

6- عريمان محسن مسلم الدوسري

7- سمير زهيان فهد المطيري

8- خالد فهد بن حجنه العتيبي

9- عادل عيد خلف الشمري

10- ظافر عوض عوض القحطاني

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