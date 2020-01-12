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2020-01-12 نتائج القبول النهائي بكلية الملك فهد الأمنية للكادر النسائي على رتبة جندي متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية للكادر النسائي على رتبة (جندي).

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي (هنا). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

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