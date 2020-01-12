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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا وسهم أرامكو يسجل 34.80 ريال
بتداولات تجاوزت 3.9 مليارات ريال
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 25.36 نقطة ليقفل عند مستوى 7371.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.9 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 160 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 20 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات, وأسمنت أم القرى, وتعليم ريت، وأسمنت حائل، وإتحاد الاتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سامبا، وساب، والفخارية، والعربي، والأهلي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.66% و 2.78% .
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأسمنت الجوف، والإنماء, وزين السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي, والإنماء، واتحاد الاتصالات، والحمادي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 362.12 نقطة ليقفل عند مستوى 6972.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 957 صفقة.
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