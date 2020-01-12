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عدن - ياسمين التهامي - اتخذت المملكة العربية السعودية قرارًا صادمًا، بشأن حاملي تأشيرات الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو التأشيرة الأوروبية (الشينغن).





وكشف نائب مدير العمليات التجارية لشركة مصر للطيران عن أن حاملي تأشيرات "الشينغن" وأمريكا وإنجلترا يدخلون السعودية عبر شركة الخطوط السعودية أو فلاي ناس أو فلاي أديل أو الخليجية السعودية فقط.

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السعودية تصدر قرارًا صادمًا بشأن حاملي التأشيرات



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وأضاف، كما حددت الدخول إلى أراضيها لحاملي هذه التأشيرات من "مطارات جدة أو الدمام أو الرياض فقط، ومنها إلى أي وجهة أخرى، ولا يُسمح لأي شركة طيران عربية أو أجنبية بتطبيق القرار الخاص بالطيران المدني السعودي"، وفقًا لموقع "المرصد" السعودي.





وكانت السعودية قد أعلنت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، بدء العمل بالتأشيرة السياحية وفتح أبواب المملكة لدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة، من بينها 38 دولة أوروبية.

كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية عن تسهيلات أخرى في مطلع الشهر الجاري، بحيث أنه أصبح بإمكان حاملي تأشيرات الشينغن الدخول للمملكة بعد الحصول على التأشيرة السياحية عند الوصول إلى المطارات، ولا تشملهم التأشيرة الإلكترونية.