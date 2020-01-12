شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي تفجر مفاجأة بشأن ما آخر مادار بينها وبين السلطان قابوس بن سعيد قبل وفاته رغم هذا الأمر! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقدمت أسرة الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، بالتعزية في وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، الذي توفي مساء أمس الجمعة، وقدمت الأسرة تعازيها للشعب العماني والعائلة الحاكمة.

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أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي تفجر مفاجأة بشأن ما آخر مادار بينها وبين السلطان قابوس بن سعيد قبل وفاته رغم هذا الأمر!



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ونشر أحمد، النجل الأكبر لمرسي، السبت، بيان الأسرة على صفحته بموقع تويتر، وجاء فيه: “تتقدم أسرة الرئيس محمد مرسي رحمه الله للشعب العماني وللأسرة الحاكمة بخالص العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان”.

وأضاف البيان: “لقد أحسن عزاءنا والشعب المصري في وفاة الوالد رحمه الله رغم ما فرض من تضيق وحصار علينا.. عظم الله أجر الشعب العماني وأخلف عليه بالخير والسداد”.

يشار إلى أنه في فجر أمس، الجمعة، أعلن الديوان السلطاني وفاة قابوس عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع مرض سرطان القولون.