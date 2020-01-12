بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة، في تنفيذ خطتها الميدانية المتزامنة مع إجازة منتصف العام، من خلال تقديم خدماتها التوعوية والإرشادية في الأسواق والشواطئ والمتنزهات والمجمعات التجارية والأماكن العامة.
وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمكة، فؤاد بن سعود العمري إن الخطة راعت المسار التوعوي، وأولته أهمية كبيرة ليلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع، وذلك بإعداد الوسائل التوعوية اللازمة والمثالية، وبذل المعروف لعامة المواطنين، وإقامة الصلوات ودعوة الناس وتوعيتهم بالطرق الصحيحة لأداء شرائع الدين وأهمية ذلك، إلى جانب إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأكد العمري تسيير دوريات ميدانية منها دوريات راجلة في الأسواق والشواطئ والأماكن العامة والمتنزهات، قدم المكلفون فيها النصح والتوجيه بأسلوبٍ تربوي علمي ومهني، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر دوريات راجلة في الأسواق والشواطئ.. هيئة الأمر بالمعروف في مكة تكشف خطتها في إجازة منتصف العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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