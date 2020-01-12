بينهم سعودي.. القبض على شبكة دعارة بمصر وهذا ما عثر عليه معهم

ألقى الأمن المصري القبض على شبكة دعارة داخل شقة في مركز قنا، إحدى محافظات الجنوب.
وذكرت صحف محلية مصرية، أن رجل سعودي تعاون مع شاب مصري لجذب الفتيات لممارسة الجنس داخل الشقة مقابل الحصول على المال.
وأوضحت المصادر أنه تم إلقاء القبض على “محمد. ع”، سعودي الجنسية، ومعه كل من “أسماء. س، و أروى. ع، و فرحة. أ” يرتدين ملابس خليعة، وكان معهم سجائر وخمور وأقراص منع الحمل وأقراص فيتامينات.
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