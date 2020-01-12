السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يدشّن حملة "لتسعد بسفرك اهتم بجوازك"



عرعر 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم إلكترونياً , حملة المحافظة على الجواز السعودي في المنطقة، تحت عنوان "لتسعد بسفرك اهتم بجوازك".

وأكد سموه أهمية هذه الحملة التي تستهدف توعية المواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة بأهمية المحافظة على وثائق السفر وتعريفهم بالأنظمة والتعليمات الخاصة بجواز السفر السعودي، وقوانين وأنظمة الدول المسافرين لها حتى لا يتعرضوا للمساءلة، تجنباً لتطبيق العقوبات النظامية المترتبة على ذلك.

ولفت سمو أمير المنطقة الانتباه إلى ضرورة استشعار المخاطر الأمنية التي قد تنعكس على الوطن والمواطن نتيجة استخدام تلك الوثائق بطرق غير مشروعة من قبل أشخاص آخرين، وضرورة التقيد بقوانين وأنظمة البلدان الراغبين السفر إليها, متمنياً التوفيق لإدارة الجوازات في المنطقة بتنفيذ الفعاليات على النحو الذي يحقق الأهداف الوطنية للحملة.

حضر التدشين مدير جوازات المنطقة العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي.

// انتهى //

16:18ت م

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