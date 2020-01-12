السعودية اليوم / مساعد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي المدير الإقليمي لليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا



الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض اليوم، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسف " للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان.

واستعرض المهندس البيز ما قدمه المركز من دعم للأطفال في اليمن بشتى المجالات كالوقاية من سوء التغذية عند الأطفال والأمهات وتوفير اللقاحات وبرامج إعادة دمج الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية بالمجتمع، ورعاية الأيتام وغيرها.

وناقش الجانبان مستجدات البرامج الموقعة بينهما لمساعدة الأطفال في جميع دول العالم وسبل تعزيزها.

من جانبه قدم تيد شيبان شكره الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على دعمهما السخي للمنظمة الذي يسهم بشكل كبير في تنفيذ العديد من المشاريع الإنمائية التي يستفيد منها ملايين الأطفال في مختلف الدول التي تنفذ فيها المنظمة مشروعاتها.

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16:06ت م

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