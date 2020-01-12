السعودية اليوم / أمانة الأحساء تطور تطبيقاً إلكترونياً لرفع "الأثاث التالف" في الأحياء



الاحساء 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

طوّرت أمانة الأحساء ممثلة في مركز الإبداع والتميز البلدي والإدارة العامة للنظافة تطبيقاً إلكترونياً لرفع الأثاث التالف في الأحياء حيث اعتُمد هذا التطبيق وعُمم على مستوى أمانات المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل أن تقديم التطبيق يأتي إطار برنامج التحول الوطني بوزارة الشؤون البلدية والقروية ودعم تحسين رضا المستفيدين والسعي إلى تفعيل دورهم كشركاء فاعلين للارتقاء بجودة تقديم الخدمات البلدية، وامتدادًا لجهود الوزارة في تعزيز مبادرة إزالة التشويه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح مساعد أمين الأحساء لتقنية المعلومات المهندس محمد بن قادي الفقير أن التطبيق يوفر خدمة إلكترونية تُسهّل على المستفيدين التخلص من الأثاث التالف وتحافظ على البيئة من التشويه البصري برميها في المواقع العامة ، وأن لهذه الخدمة إيجابيات عدة منها ( معالجة التشوه البصري ، تقليل كميات النفايات مجهولة المصدر ، توحيد قنوات توفير الخدمة ، سهولة تنسيق الطلبات وتحديد المواعيد ) ، كما أن التطبيق يتميز بأنه يتيح للمستفيدين تقديم الطلبات الجديدة ومتابعة السابقة ، يتيح التطبيق للإدارة المختصة متابعة طلبات المستفيدين واعتمادها وتحويلها ، ويُمكّن مدير الإدارة من متابعة جميع الأعمال وتقييم الخدمة من قبل المستفيدين".

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16:06ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.