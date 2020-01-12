السعودية اليوم / سمو الأمير فهد بن سلطان يرأس غدًا الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس منطقة تبوك للعام المالي1442/1441هـ



تبوك 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة، غداً، الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي1442/1441هـ بحضور أعضاء المجلس، وذلك في قاعة اجتماعات المجلس بالإمارة.

وسيتم خلال الجلسة الاطلاع على محاضر لجان المجلس التي أعدتها أمانة المجلس، ومناقشة توصيات أعضاء اللجان ومقترحات أعضاء المجلس واستعراض الموجز السنوي لأعمال المجلس ونتائج دوراته خلال العام المالي المنصرم، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

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15:58ت م

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