السعودية اليوم / 39 ألف وكالة إلكترونية أصدرتها كتابات العدل المتنقلة لكبار السن في أماكن إقامتهم



الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

أصدرت كتابات العدل المتنقلة نحو 39 ألف وكالة إلكترونية منذ انطلاقها قبل أكثر من سنتين، مقدمة خدماتها التوثيقية لكبار السن والمرضى ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة في 25 مدينة من مختلف المناطق، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بالجنود المرابطين في الحد الجنوبي.

وكشفت إحصاءات صادرة عن وزارة العدل ارتفاعاً في معدل الإنجاز الخاص بعدد الوكالات الصادرة وعدد المستفيدين، حيث شهد العام 1440 هـ ارتفاعاً بنسبة 154% مقارنة بالعام 1439هـ، وكان العام 1439 هـ قد سجل ارتفاعاً في معدل الإنجاز بنسبة 97% مقارنة بالعام 1438 هـ، فيما ارتفع معدل الإنجاز خلال الربع الأول من العام 1441هـ بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ونفذت الوزارة من خلال هذه الخدمة، التي يقدمها 73 كاتب عدل، نحو 39 ألف عملية للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقار كتابات العدل من كبار السن "70 سنة أو أكثر"، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، حيث يأتي كاتب العدل ليقدم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوفرة، وتُقدم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.

وتأتي مبادرة "كتابات العدل المتنقلة" دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتعد خدمة كتابات العدل المتنقلة إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، والتي وصلت إلى 25 مدينة هي الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل، عرعر، سكاكا، حائل، نجران، جازان، الباحة، الطائف، حفر الباطن، ينبع، الخرج، الرس، إضافة إلى الحد الجنوبي لخدمة المرابطين.

ويمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية؛ ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة؛ الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها.

ويستطيع المستفيد التواصل مع إدارة كتابات العدل المتنقلة عن طريق الرقم الموحد (920025888)، أو البريد الإلكتروني

// انتهى //

15:27ت م

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الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسأصدرت كتابات العدل المتنقلة نحو 39 ألف وكالة إلكترونية منذ انطلاقها قبل أكثر من سنتين، مقدمة خدماتها التوثيقية لكبار السن والمرضى ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة في 25 مدينة من مختلف المناطق، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بالجنود المرابطين في الحد الجنوبي.وكشفت إحصاءات صادرة عن وزارة العدل ارتفاعاً في معدل الإنجاز الخاص بعدد الوكالات الصادرة وعدد المستفيدين، حيث شهد العام 1440 هـ ارتفاعاً بنسبة 154% مقارنة بالعام 1439هـ، وكان العام 1439 هـ قد سجل ارتفاعاً في معدل الإنجاز بنسبة 97% مقارنة بالعام 1438 هـ، فيما ارتفع معدل الإنجاز خلال الربع الأول من العام 1441هـ بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ونفذت الوزارة من خلال هذه الخدمة، التي يقدمها 73 كاتب عدل، نحو 39 ألف عملية للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقار كتابات العدل من كبار السن "70 سنة أو أكثر"، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، حيث يأتي كاتب العدل ليقدم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوفرة، وتُقدم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.وتأتي مبادرة "كتابات العدل المتنقلة" دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.وتعد خدمة كتابات العدل المتنقلة إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، والتي وصلت إلى 25 مدينة هي الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل، عرعر، سكاكا، حائل، نجران، جازان، الباحة، الطائف، حفر الباطن، ينبع، الخرج، الرس، إضافة إلى الحد الجنوبي لخدمة المرابطين.ويمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية؛ ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة؛ الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها.ويستطيع المستفيد التواصل مع إدارة كتابات العدل المتنقلة عن طريق الرقم الموحد (920025888)، أو البريد الإلكتروني [email protected] // انتهى //15:27ت م0110

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